Турчинову грустно: «выборы превращают в тотальное преступление»

Первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ называет вполне прогнозируемым, что в Харькове отказались возбудить уголовное дело по факту печатания неучтенных бюллетеней.

Об этом он заявил в эфире «5 канала» в понедельник вечером.

"Прискорбно смотреть на весь этот процесс власти, который называется «организация выборов в Украине». Именно по указанию власти, при участии силовых структур в Украине выборы превращают в тотальное преступление... Сейчас идет сигнал с самого верха от министра внутренних дел: совершайте преступление - мы вас прикроем", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что представителям правоохранительных органов даже не нужно было делать вид, что они хотят разобраться в ситуации вокруг выявления печатания неучтенных бюллетеней. "Если бы это было только в Харькове, по-видимому, провели бы какие-то следственные действия, а затем сказали, что не доказано. Но поскольку это происходит по всей Украине, сразу, без анализа ситуации, без проведения следственных действий, без получения реального объема информации министр внутренних дел заявил, что оппозиция компрометирует выборы", - отметил первый заместитель лидера "Батькивщина".

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что причина даже не в количестве напечатанных неучтенных бюллетеней, которые были выявлены, а в том, на каких основаниях печатание проходило. "Никакого соглашения на это не было... Они заключили соглашение задним числом между предприятием "Майдан" и "Фолио-плюс", что этот "Майдан", который должен печатать бюллетени, берет в аренду печатные станки на этом предприятии. Информация о договоре задним числом есть, поскольку в бухгалтерских документах "Фолио-плюс" нет никакой информации о том, что там печатаются бюллетени", - сказал А.ТУРЧИНОВ. Кроме того, отметил он, печатать бюллетени должны в присутствии правоохранителей, но эта норма законодательства не была выполнена.

Первый заместитель лидера партии "Батькивщина" выразил сожаление, что его политическая сила не в состоянии проконтролировать процесс печатания бюллетеней на этих выборах. "Мы не способны это проконтролировать, поскольку это не президентские или парламентские бюллетени, где есть централизованный заказ. Где на двух-трех типографиях ЦИК заказывает печать", - добавил он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, масштабы фальсификации местных выборов можно сравнить с выборами Президента 2004 года. "Сегодня то, что происходит в регионах, не поддается даже анализу... Превращение выборов в фарс - это то, чему мы не смогли противостоять, даже имея во многих регионах самую большую поддержку", - сказал А.ТУРЧИНОВ. По его убеждению, эта ситуация сложилась лишь потому, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дает четкую установку, какой результат должен быть в каждом регионе.

Как сообщал УНИАН, 23 октября народные депутаты от БЮТ Владимир ФИЛЕНКО и Алексей ЛОГВИНЕНКО вызвали следственно-оперативную группу в харьковское издательство «Фолио-плюс», где было выявлено печатание неучтенных бюллетеней для голосования на выборах местных советов в Харьковской области.

Директор типографии Дмитрий БАЛАН сообщил депутатам, что издательство «Фолио-плюс» заключило договор на аренду печатного оборудования с другим предприятием – «Майдан», которое занимается печатанием бюллетеней к выборам. В то же время предоставить документы, которые бы подтверждали правомочие «Майдана» и «Фолио-плюс» печатать документы строгой отчетности к выборам, Д.БАЛАН не смог из-за их отсутствия в типографии.

Как заявил после доследственной проверки правоохранителями издательства «Фолио-плюс» В.ФИЛЕНКО, на складах издательства были выявлены 12 тысяч 700 неучтенных бюллетеней.

В свою очередь, пресс-служба Харьковской областной организации Партии регионов обвинила представителей ВО «Батькивщина» в попытке сорвать избирательный процесс в Харьковской области.

Прокуратура Харькова, осуществив проверку, не выявила оснований для возбуждения уголовного дела в связи с заявлениями о факте выявления в типографии «Фолио-плюс» неучтенных избирательных бюллетеней.