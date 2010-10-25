На Харьковском комбинате говорят, что бюллетени - не незаконные, а пробные

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заверяет, что милиция даст надлежащую правовую оценку событиям на харьковском полиграфкомбинате, где печатаются избирательные бюллетени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании с руководителями областных управлений органов внутренних дел.

«Там все действия нужно оценить с точки зрения закона и принять законное решение по этому вопросу», - сказал А.МОГИЛЕВ.

В свою очередь, директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ сообщил журналистам, что по получении информации об изготовлении бюллетеней на Харьковском полиграфкомбинате «Фолио Плюс» на место события прибыли руководители как городского, так и областного управлений УВД, следственно-оперативная группа вместе с работниками прокуратуры и 20 работников патрульно-постовой службы для обеспечения охраны общественного порядка.

В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что комбинат должен напечатать 4,5 млн. бюллетеней, 2 млн. бланков уже изготовлены, из них 720 тыс. на день события еще не были отгружены. В то же время было выявлено 12 тыс. 700 бюллетеней.

Директор предприятия объяснил, что это количество тиража является пробным для того, чтобы во время последующего печатания установился надлежащий уровень качества печати. Эти бюллетени помечены, и в дальнейшем будут уничтожены.

Как отметили в ДСО, во время осмотра все бюллетени были пересчитаны, снесены в отдельную комнату и опечатаны. Вчера 750 тысяч бюллетеней были отгружены из комбината, а завтра изъятые 12 тыс. 700 бюллетеней так называемого «разгонного» тиража в присутствии правоохранительных органов, представителей избирательных комиссий и разных политических сил будут уничтожены.