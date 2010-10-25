В милиции объяснили, что уберегли Яценюка от подозрительного авто

В милиции опровергают заявление “Фронту Змін” о попытке сорвать митинг при участии лидера партии Арсения ЯЦЕНЮКА в Житомире.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Управления МВД Украины в Житомирской области по поводу событий в Житомире, произошедших 24 октября перед митингом "Фронту Змін".

"Милиция действовала вчера во время обеспечения охраны общественного порядка четко и в соответствии с действующим законодательством", - отмечается в заявлении.

Также в документе отмечается, что "24 октября в 16.30 в Богунский райотдел милиции УМВД Украины в Житомирской области поступило сообщение о том, что в Житомире, по улице Киевской, вблизи места проведения митинга, организованного одной из общественных организаций, обнаружен автомобиль, который находился в зоне проведения мероприятия".

На место события выехала следственно-оперативная группа Богунского райотдела, в состав которой входили также эксперты взрыво-технического отдела Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Житомирской области.

Работники милиции установили, что действительно в непосредственной близости к месту проведения мероприятия, определенного органом местного самоуправления, на автостоянке одного из торговых центров находится автомобиль “Форд Сиерра”.

"По данным базы данных регистрации транспортных средств, автомобиль принадлежит жителю Киева. В то же время, действуя в соответствии с действующим законодательством и с целью недопущения возможной угрозы безопасности участников собрания, эксперты взрыво-технического отдела НИКЭЦ тщательным образом обследовали автомобиль и никаких опасных предметов не обнаружили. Транспортное средство с места проведения мероприятия было эвакуировано", - сказано в заявлении областной милиции.

Как выяснилось, владелец авто, киевлянин, строитель, работает в Житомире вахтенным методом. По словам мужчины, транспортное средство он оставил еще накануне на стоянке вблизи места своей работы, поскольку стоянка хорошо освещена в ночное время и находится под постоянным присмотром.

Также в милиции отметили, что “время проведения мероприятия, а именно его начало, произошло в соответствии с определенным регламентом. В дальнейшем никаких нарушений общественного порядка во время проведения митинга не зарегистрировано”.

Как сообщал УНИАН, 24 октября пресс-служба “Фронту Змін” заявила, что в Житомире была предпринята попытка сорвать митинг при участии лидера “Фронту Змін” Арсения ЯЦЕНЮКА и кандидата на должность городского председателя от партии Геннадия ЗУБКО.

В сообщении отмечалось, что во время проверки площадки, где должен был состояться митинг, был обнаружен автомобиль, что, по информации охраны торгового комплекса, возле которого должна была состояться акция, стоял здесь больше суток. Стражи порядка признали автомобиль взрывоопасным, поэтому площадку окружила милиция и не пускала на митинг людей.

“Хотя о митинге органы местной власти были поставлены в известность заблаговременно, все эти мероприятия происходили непосредственно перед началом митинга”, - указывала пресс-служба “Фронту Змін”.

В партии расценили эти события как “целенаправленную попытку житомирской власти помешать свободному собранию сторонников партии”.