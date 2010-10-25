«Батьківщина» уже не признает результаты выборов в два облсовета

Лидер “Батьківщини” Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее политическая сила уже сегодня не признает результатов выборов во Львовский и Киевский областные советі, а также в Тернопольский городской совет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время брифинга.

Ю.ТИМОШЕНКО объяснила, что именно в этих населенных пунктах “по указанию нынешнего Президента Виктора ЯНУКОВИЧА” были зарегистрированы списки от фальшивых организаций партии «Батьківщина». «Времени на исправление нарушений в кампании практически не осталось, и уже сегодня есть все основания утверждать, что местные выборы 31 октября являются недемократическими, не отвечающие европейским стандартам честных, свободных и прозрачных выборов», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «результат» Партии регионов, который еще вчера доведен всем губернаторам, мэрам и председателям райгосадминистраций и руководителям избирательных комиссий, а завтра будет переписан в фальшивые протоколы, не будет иметь ничего общего с реальным волеизъявлением граждан Украины. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, фальсификация выборов является нарушением прав не партии «Батьківщина» и других партий, а миллионов граждан Украины, которых В.ЯНУКОВИЧ лишил права голоса.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО призвала избирателей активно участвовать в выборах 31 октября.