Балога поведал, в какую сумму ему обходятся выборы

На 60% избирательная кампания партии "Единый центр" финансируется местными кандидатами.

Об этом заявил лидер "Единого центра" Виктор Балога в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

По его словам, 60% финансирования избирательной кампании это ресурсы на местах: "Партийные организации сами себя обеспечивают".

"Второе, это народные депутаты Петевка, Полянчич, Балога. Мы независимо себя ведем, но этого достаточно для того чтобы быть представленными на выборах 31 октября", - отмечает политик.

По словам Балоги, для того чтобы провести местные выборы качественно нужно не меньше 15-20 миллионов гривен".

"По всей стране. Это то что делает партия из центрального офиса, а второй ресурс на местах", - уточнил он.

Лидер "Единого центра" напомнил, что согласно решению третьего съезда партии, партия для себя определила войти в тройку лидеров местных выборов.

Украинская правда