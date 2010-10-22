В Верховной Раде началось спецзаседание

Началось специальное заседание Верховной Рады Украины по случаю 60-й годовщины со дня подписания Конвенции о защите прав человека и основополагающих свободах.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании присутствуют премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и члены правительства.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что в заседании принимают участие члены Конституционного Суда Украины, генеральный прокурор Украины, представители дипломатического корпуса, а также научных учреждений.

Также в начале специального заседания В.ЛИТВИН и Н.АЗАРОВ поздравили украинского поэта Бориса ОЛИЙНЫКА с днем рождения и подарили ему цветы.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил парламенту приветствие. В сессионном зале транслировалось его обращение-приветствие по случаю этого специального заседания.