СБУ обыскала “Тюрьму на Лонцкого” и забрала видеопоказания диссидентов

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли из кабинетов историков Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” во Львове два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов, а также видео-показания диссидентов, записанные исследователями в течение 2009-2010 годов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

В сообщении утверждается, что обыск был несанкционированным, и изъятое сотрудники СБУ увезли в Киев.

“Представители СБУ не предъявляли никаких санкций на обыск. Документов, которые содержат “государственную тайну”, не найдено. Однако все изъятое поехало на “дополнительную экспертизу” в центральный офис СБУ. Обыски проводились 13 сентября с 17 до 22 часов и 14 сентября с 9 до 11”, - говорится в сообщении.

Также в Центре исследований освободительного движения отмечают, что таким образом ученые утратили видеозаписи воспоминаний диссидентов, повстанцев, бывших узников тюрьмы, которые были на жестком диске и собирались учеными на протяжении 2009-2010 годов. Национальный музей «Тюрьма на Лонцкого» (бывшая тюрьма КГБ и Гестапо) — это один из двух таких музеев в Восточной Европе. В конце этого года в музее планировали открыть экспозицию о преследованиях диссидентов.

Кроме компьютеров и жесткого диска, изъяты бумажные и электронные копии документов о диссидентах (которые проходили по так называемому делу КГБ «Блок»), приказы руководства МГБ за 1945 г., документы из литовского архива бывшего КГБ.

Диссидент, бывший узник тюрьмы на Лонцкого и фигурантка дела КГБ «Блок» Ирина КАЛИНЕЦ считает, что СБУ пытается «остановить научную работу национального музея. Это нарушение закона и конституционных прав граждан».

В свою очередь, историк музея Игорь ДЕРЕВЯННЫЙ отметил, что «никаких государственных тайн в изъятых документах нет и не может быть. Однако это изъятие - попытка остановить исследовательскую деятельность ученых и распространение документов».

После изъятия научным сотрудникам разрешили зайти в кабинеты.

Кроме того, руководство СБУ закрыло доступ посетителей музея «Тюрьма на Лонцкого» в тюремный двор, где только 22-28 июня 1941 года расстреляли 1681 чел.

Директор Фонда развития музея Лидия ТОПОЛЕВСКАЯ сказала, что музей будет продолжать работать. «Мы не могли им помешать. Но, несмотря на всевозможные изъятия, мы будем работать дальше», — сказала Л.ТОПОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября СБУ распространила сообщение о том, что Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, которые представляют государственную тайну.

«Установлено, что сотрудник СБУ Р.ЗАБИЛЫЙ с целью передачи третьим лицам несанкционированно собрал сведения, которые представляют государственную тайну. 8 сентября 2010 года по прибытии из Львова в Киев он был задержан с этими сведениями. Сейчас устанавливается круг лиц, которым предназначалась указанная информация».

В тот же день Роман ЗАБИЛЫЙ заявил, что Служба безопасности задержала его за работу с рассекреченными документами и пытается запугать.

11 сентября СБУ опровергла заявление Р.ЗАБИЛОГО.