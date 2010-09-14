В четверг, 16 сентября, в 12:00 в Институте Горшенина состоится «круглый стол» «Вероятность отмены Конституционной реформы 2004 года».

Будет ли отменена Конституционная реформа 2004 года? Кто выиграет, а кто утратит в результате? Как повлияет на государство возврат к Конституции 1996 года?

Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина.

Ведущий – Владимир ФЕСЕНКО, директор Института Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение: - Последствия Конституционной реформы 2004 года. Анализ современной политической ситуации в стране;

- Юридическое и фактическое деление полномочий между представителями высшего эшелона власти в Украине;

- Кто выиграет и кто утратит в результате вероятной отмены Конституционной реформы?

- Какие возможные механизмы отмены Конституционной реформы?

- Какие последствия возврата к Конституции 1996 года для государства?

Участники «круглого стола»:

Виктор МУСИЯКА, народный депутат Украины ІІ и IV созывов, один из авторов текста Конституции Украины, профессор права,

Марина СТАВНИЙЧУК, экс-заместитель главы Секретариата Президента Украины,

Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии,

Алексей ГАРАНЬ, научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА,

Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, народный депутат Украины VI созыва (НУ-НС),

Юрий МИРОШНИЧЕНКО, народный депутат Украины VI созыва (ПР),

Сергей ВЛАСЕНКО, народный депутат Украины VI созыва (БЮТ),

Андрей ЕРМОЛАЕВ, директор Национального института стратегических исследований.