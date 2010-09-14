Круглый стол «Вероятность отмены Конституционной реформы 2004 года»
В четверг, 16 сентября, в 12:00 в Институте Горшенина состоится «круглый стол» «Вероятность отмены Конституционной реформы 2004 года».
Будет ли отменена Конституционная реформа 2004 года? Кто выиграет, а кто утратит в результате? Как повлияет на государство возврат к Конституции 1996 года?
Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина.
Ведущий – Владимир ФЕСЕНКО, директор Института Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:- Последствия Конституционной реформы 2004 года. Анализ современной политической ситуации в стране;
- Юридическое и фактическое деление полномочий между представителями высшего эшелона власти в Украине;
- Кто выиграет и кто утратит в результате вероятной отмены Конституционной реформы?
- Какие возможные механизмы отмены Конституционной реформы?
- Какие последствия возврата к Конституции 1996 года для государства?
Участники «круглого стола»:
Виктор МУСИЯКА, народный депутат Украины ІІ и IV созывов, один из авторов текста Конституции Украины, профессор права,
Марина СТАВНИЙЧУК, экс-заместитель главы Секретариата Президента Украины,
Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии,
Алексей ГАРАНЬ, научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА,
Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, народный депутат Украины VI созыва (НУ-НС),
Юрий МИРОШНИЧЕНКО, народный депутат Украины VI созыва (ПР),
Сергей ВЛАСЕНКО, народный депутат Украины VI созыва (БЮТ),
Андрей ЕРМОЛАЕВ, директор Национального института стратегических исследований.
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.