Януковичу дадут слово на заседании Генеральной ассамблеи ООН

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в рамках рабочего визита в США 21-24 сентября выступит с речью на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам выполнения Целей развития Тысячелетия (20-22 сентября) с участием глав государств и правительств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

В.ЯНУКОВИЧ проинформирует мировое сообщество о реализации курса социально-экономических реформ, проведении последующих демократических преобразований.

Во время мероприятия украинская сторона проведет презентацию аналитического доклада «Цели развития Тысячелетия – Украина. 2010».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ выступит 23 сентября - в первый день дискуссии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, в которой примут участие 117 глав государств и правительств.

«Выступление во время общих дебатов 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН станет первой программной речью Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА с трибуны Организации по повестке дня внутренней и внешней политики Украины и актуальным проблемам глобального измерения», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он напомнил, что сегодня в Нью-Йорке открылась 65-я сессия Генеральной Ассамблеи.

В предварительную повестку дня сессии включены 163 вопроса. На протяжении сессии Генассамблея обсудит и примет резолюции и решения по ключевым аспектам в сфере поддержки международного мира и безопасности, разоружения, содействия стабильному экономическому росту и устойчивому развитию, осуществления прав человека и развитию международного права, координации гуманитарной помощи, контроля над наркотиками и предупреждения преступности.