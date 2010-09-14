Донецкий губернатор: левые чайники в списках ПР не нужны

Партия регионов на предстоящих выборах в местные советы намерена, кроме своих представителей, также выдвигать авторитетных беспартийных кандидатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Донецкой областной организации Партии регионов, руководитель облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК сообщил вчера на пресс-конференции.

«Кто будет в списках (кандидатов в депутаты местных советов – УНИАН) – это решение партийных организаций и областной партийной конференции. То, что там будут люди и беспартийные, но активно работающие, лидеры общественного мнения, люди, которые с громадами работают, – не вопрос», - сказал губернатор.

По его словам, «если человек не хочет, его не нужно заставлять идти в партию, это его выбор. Поэтому беспартийные люди, которые готовы работать на громаду, будут в списках».

А.БЛИЗНЮК объяснил, что списки кандидатов от Партии регионов на предстоящие выборы 31 октября формируются на местах, и он не вмешивается в этот процесс.

«Принцип у нас один - города и районы самостоятельно принимают решение на своем уровне. В областной совет каждый субъект из 28 городов и 17 районов областного подчинения представил два человека по партийному списку и два человека по мажоритарной системе, - объяснил глава облгосадминистрации. - И ваш покорный слуга никаких корректировок в список не вносил и вносить не собирается».

Он отметил, что на сегодня очень много людей хотят попасть в эти списки, но Партия регионов будет выдвигать самых достойных.

«А то, что многие люди этого хотят (стать кандидатами в депутаты местных советов от Партии регионов – УНИАН), я совершенно не отрицаю – так и есть. И очень достойных много людей, которые хотят не просто быть депутатами, а работать нормально. Я готов сейчас взять списки и прокомментировать их… Мы выдвигаем самых авторитетных людей. Нам не нужны, извините, левые чайники», - сказал А. БЛИЗНЮК.

Он также сообщил, что в нынешнюю избирательную кампанию от Партии регионов выдвигается и достаточно много новых лиц, обновляется состав кандидатов.

«Сейчас много выдвигается новых людей. Поскольку один из посылов Бориса КОЛЕСНИКОВА, как руководителя Донецкой областной партийной организации, заключается в том, чтобы приходили молодые люди», - сказал А. БЛИЗНЕЮК.