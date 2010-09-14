Азаров: Партия регионов укрепляет связи с Компартией Китая

Китайский опыт развития экономики, а также инвестиции позволят существенно преобразовать Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с китайской делегацией во главе с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем комитета КПК провинции Гуандун ВАН Яном.

«Украина сейчас после президентских выборов провозгласила программу строительства новой Украины. Мы хотим построить новую страну - модернизировать экономику, провести необходимые для развития нашего общества реформы. И именно поэтому мы приветствуем участие в наших реформах такой страны, как Китай. Мы приветствуем ваши инвестиции и предлагаем вам участие в реализации совместных проектов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что вопрос привлечения китайских инвестиций обсуждался в ходе недавнего визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай – в частности, это строительство железной дороги из аэропорта «Борисполь» в Киев, а также сотрудничество в сфере авиастроения. «Мы рассчитываем на совместное участие наших специалистов в области авиастроения. Здесь и новые разработки, и серийное производство самолетов», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил высокий уровень развития Китая за последние годы. «За последние 25 лет, когда я был первый раз в Китае, Китай просто не узнать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что провинция Гуандун является побратимом Донецкой области.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что Партия регионов придает большое значение укреплению партийных связей с КПК.