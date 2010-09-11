Ющенко настаивает, что Наша Украина должна быть самостоятельной

Лидер партии “Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО настаивает, что его политическая сила должна быть самостоятельной.

Как передает корреспондент УНИАН, это он подчеркнул, выступая на Президиуме партии.

“Я не буду поддерживать политику, когда бы наша политическая сила становилась в фарватере какой-то политической силы, в том числе и той, которая именует себя демократической или национальной. Мы должны иметь политическое соло”, - сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что партия имеет значительные наработки, опыт, никогда не предавала своих позиций и должна идти собственной дорогой, а не объединяться с политическими силами, относительно которых сегодня идут дискуссии.

“Нам необходимо четко и ясно формулировать свою позицию, не отступать от нее, и от этого будет формироваться уважение к политической силе, что у нас есть свои взгляды, позиция по ключевым вопросам сегодняшнего дня”, - отметил лидер партии, добавив, что это рано или поздно будет положительно воспринято обществом.

Он напомнил, что “Наша Украина” является партией Майдана. “Мы не сдали ни одной политической позиции, мы не прикрывались газовыми соглашениями, ни темой нашей интеграции, ни темой имитирования реформ. Мы ни в одном случае не поступали нечестно по отношению к национальным и государственным интересам”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.