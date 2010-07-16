Печерскую лавру передадут в "московско-церковную" собственность?

Депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ опасается, что Киево-Печерскую Лавру передадут из государственной собственности в «церковно-московскую».

Об этом он сказал, комментируя решение Киевсовета о передаче Лавры в государственную собственность.

«Не успели утихнуть страсти вокруг переименования части улицы Мазепы в ул. Лаврскую, как вокруг главного украинского монастыря разразился новый скандал. После отказа передать Киево-Печерскую Лавру в государственную собственность на заседании Верховного Совета, где депутаты от Партии регионов не поддержали проект передачи, младшие их коллеги в Киевсовете, вместе со своими сателлитами из Блока Черновецкого, таки передали Киево-Печерскую Лавру из муниципальной собственности в государственную», - отметил депутат.

Он прокомментировал, почему так срочно принималось решение и что за этим стоит.

«В самом деле, Лавру передавали настолько поспешно, что проголосовали целых два раза. Один - за передачу всего комплекса сооружений, а второй – еще и за Успенский собор отдельно. Так что теперь, если исходить из документов, в Киеве два Свято-Успенских собора», - говорит А.БРИГИНЕЦ.

Депутат утверждает, что власть очень торопилась, поэтому и не подготовила документы надлежащим образом и согласно регламенту. В частности, проект решения приняли с нарушением правил регламента Киевсовета - вопрос не рассматривался на комиссии по вопросам культуры и туризма.

«Причина для такой спешки очевидна – скоро приезжает московский патриарх КИРИЛЛ. Если бы Лавру не передали и улицу не переименовали, то киевских чиновников (президента, мера и других) ожидала бы «кирилловская шлепка», - иронизирует депутат А.БРИГИНЕЦ

Глава комиссии А.БРИГИНЕЦ опасается, что теперь опасность нависла и над музеями и над художественными мастерскими, которые находятся на территории заповедника. Вероятнее всего, их полностью или частично выселят, а саму Киево-Печерскую Лавру передадут из государственной собственности в церковно-московскую. Что, по его данным, подтверждает пресс-служба Киево-Печерской Лавры, «которая уже конечно знает, что единовластным собственником Лавры станет УПЦ МП». Потому названная пресс-служба уже щедро заявила, что они как-нибудь найдут общий язык с музеями, отметил депутат.

«Одно не понятно, почему церкви нужно находить общий язык с музеями. Музеи у нас государственные, а церковь у нас отделена от государства. Вот и должна церковь находить общий язык со своими верянами, а музеи со своими посетителями. Надеюсь, на бессмысленные перестановки, инициированные новой властью в Лавре, найдется место и монахам, и музеям, и художникам. Ведь Киево-Печерская Лавра не только церковная, но и духовная святыня Украины, а духовность понятие значительно более широкое, чем церковность», - заявил А.БРИГИНЕЦ.