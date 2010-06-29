Янукович перепутал годовщину смерти Шевченко с юбилеем

Следующее заседание Общественного гуманитарного совета состоится 23 августа на Чернечей горе в Каневе Черкасской области.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Общественного гуманитарного совета по предложению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Он отметил, что это будет хорошим случаем посмотреть, как продвигается реконструкция комплекса на Чернечей горе, поскольку в следующем году Украина будет отмечать “юбилей Тараса Григорьевича Шевченко” (УНИАН: Т.Шевченко родился в 1814 году и умер в 1861 году). В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что он ежедневно получает информацию и принимает непосредственное участие в принятии решений относительно хода восстановительных работ. Как сказал Президент, сегодня реконструкция «идет достаточными темпами – настолько, насколько позволяет технология».

Кроме того, он подчеркнул, что одно из заседаний Общественного гуманитарного совета целесообразно было бы посвятить вопросу массового спорта. Он отметил, что это предложение внес председатель Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что ожидает и от других участников заседания инициативности относительно тем заседаний. «Предлагайте на рассмотрение Гуманитарного совета вопросы, которые, с вашей точки зрения, на сегодняшний день актуальны», - сказал Президент.