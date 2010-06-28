Герман: у нас с Януковичем есть прямая связь

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявляет, что не конфликтует с руководителем Администрации Президента Сергеем ЛЁВОЧКИНЫМ, а только ведет дискуссии.

Об этом она сказала в программе «Черное и белое» на телеканале ТВi.

"Поверьте мне, у нас действительно с С.ЛЁВОЧКИНЫМ очень добрые старые отношения. Я во многом благодарна этому человеку. Когда у меня были тяжелые времена, он всегда меня поддерживал... И все эти разговоры о каких-то конфликтах исходят только из того, что мы ведем дискуссию", - подчеркнула А.ГЕРМАН.

Она считает, что именно эти дискуссии дали основания говорить о каких-то недоразумениях между ней и главой администрации. В то же время А.ГЕРМАН не привела ни одного примера дискуссии.

«Трудно вспомнить какой-то конкретный пример, потому что это ежедневный процесс, над которым мы работаем», - сказала она.

По словам А.ГЕРМАН, ее слова неправильно процитировали, когда в СМИ появились сообщения о том, что она напрямую будет работать с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

"Я сказала, что у меня остается возможность работать напрямую с Президентом. И я всегда работала по некоторым вопросам напрямую с Президентом. Так и осталось. Это нормально", - сказала она.

"Я работаю с Президентом уже около шести лет, и есть некоторые оперативные вопросы, которые нет времени согласовывать. У нас есть прямая связь. Я поднимаю трубку и Президент выслушивает и реагирует соответственно на предложения", - сказала А.ГЕРМАН.