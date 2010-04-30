Путин рассказал Азарову, чем его порадовала драка в Верховной Раде

Премьер-министр России Владимир ПУТИН отмечает позитивное развитие украинско-российских отношений и считает «отрадным» то, что новая украинская власть готова не только формулировать требования, но и достигать принятие решений внутри страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер РФ заявил сегодня в Сочи в начале работы межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Мы видели, как непросто в Украине принимаются решения, но что отрадно, и я уже говорил об этом на встрече с правительством Российской Федерации, это то, что новая украинская власть в состоянии не только формулировать свои требования и ясно их излагать, но и добиваться в Украине решений. И как бы бурно у вас не проходило принятие тех или иных решений, то, что вам удается доводить до конца, - это самый яркий сигнал того, что наступает период стабилизации политической», - заявил В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что политическая стабилизация неизбежно приведет и к экономической стабилизации.

По словам В.ПУТИНА, если правительство Украины и России продолжат также активно работать, то результат этой работы позитивно скажется на экономическом и социальном развитии стран.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Верховная Рада Украины, несмотря на сопротивление депутатов от оппозиции, ратифицировала соглашение с РФ о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет – до 2042 года. Соглашение было ратифицировано через 6 дней после его подписания – 21 апреля – фактически без какого-либо обсуждения или экспертного анализа. За принятие соответствующего решения проголосовали 236 народных депутатов, несмотря на то, что Комитет ВР по иностранным делам принял решение рекомендовать парламенту не ратифицировать его, потому что данное соглашение является антиконституционным.

Через несколько минут, без рассмотрения, ВР приняла Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

При этом руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции, лидер Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК настаивает на незаконности ратификации Соглашения между Украиной и РФ о продлении срока базирования Черноморского флота РФ. «Во время открытия пленарного заседания 27 апреля на нем зарегистрировалось 211 народных депутатов Украины. Вместе с тем, согласно решению Конституционного Суда Украины от 17 октября 2002 года, Верховная Рада Украины правомочна принимать любые решения при условии присутствия на пленарном заседании большинства от ее конституционного состава, то есть по крайней мере 226 народных депутатов Украины. Поэтому все последующие действия, которые имели место после открытия пленарного заседания, происходили вне правовой процедуры и не несут никаких правовых последствий», - отметил парламентарий.

«Согласно данным системы «Рада», за ратификацию Соглашения проголосовали 236 народных депутатов. При этом 11 из них не имели права принимать участия в голосовании, а еще часть, карточки которых проголосовали, физически отсутствовали в зале пленарных заседаний. По крайней мере двое из них в это время находились в Страсбурге в составе постоянной делегации Верховной Рады на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы”, - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

Поэтому, подчеркивает он, “путем простого арифметического подсчета можно констатировать, что решение считается непринятым, поскольку за его принятие проголосовали менее 226 народных депутатов – того минимального количества, которое необходимо для его принятия».