Оробец: для новой власти жажда реванша стала выше служения народу

Заместитель председателя партии “Единый Центр”, народный депутат Леся ОРОБЕЦ заявляет, что для новой власти стремление к реваншу стало выше обязанности служения государству и народу Украины, в частности в гуманитарной сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», по словам Л.ОРОБЕЦ, вместо обещанных реформ новая власть взялась переписывать историю страны за последние пять лет, действуя по принципу – все, что было до нас, нужно вычеркнуть. Даже очевидные достижения в гуманитарной сфере сегодня воспринимаются враждебно и с нескрываемым отвращением, подчеркнула она.

По мнению депутата, наглядным примером является тема Голодомора. «За предыдущие годы было приложено немало усилий, чтобы память о жертвах большой трагедии смогла объединить страну. Наконец, это почти произошло. Вместо этого сегодняшнее возвеличивание персоны Сталина, которому потакает новая власть, не только перечеркивает признание этой трагедии, но и бросает общество в водоворот противостояния», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

Она отметила, что ни в одной демократической стране мира смена власти не означает кардинального изменения внутреннего и внешнего курса государства, а государство может быть успешным лишь тогда, когда сохраняется преемственность власти, а каждое новое правительство, парламент и президент сохраняют основную линию своих предшественников. «Идеологические качели, на которые новая власть посадила общество, является дикостью для политической традиции стран ЕС и США», - отметила Л.ОРОБЕЦ.

По ее убеждению, власть должна сосредоточиться на выполнении главного своего обещания, которое на выборах поддержали украинцы – немедленно начать системные реформы. «Нужно, наконец, прекратить перекрашивать фасады и браться за строительство фундамента страны, который за годы независимости и особенно под давлением кризиса серьезно просел. Провести административную, судебную, пенсионную, налоговую реформы, борьбу с коррупцией, а не удовлетворять свое политическое эго», - отметила представитель «Единого Центра».