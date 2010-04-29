Премьер Польши: Самолет с Качиньским разбился на 15 минут раньше

Премьер-министр Польши Дональд Туск представил общественности информацию о первом этапе расследования обстоятельств авиакатастрофы правительственного самолета под Смоленском.

Как пишет "Дело",премьер Польши сообщил, что выслал в Россию специального аккредитованного – Эдмунда Клиха, который должен разобраться в причинах трагедии под Смоленском. Этот человек имеет право доступа ко всем следственным материалам.

"С большой долей вероятности можем утверждать, что причиной падения самолета не была авария самолета или взрыв на борту", - утверждает Туск. Также он сообщил, что некоторые устройства перестали работать в 8.41 (ранее сообщалось, что в 8.56 по польскому времени), что является временем падения самолета.

"Россия выполнила обязанности согласно конвенции (Чикагская конвенция, входящая в международное право. – Ред.), и даже по оценке Клиха во многих ситуациях готовы выйти вне рамки конвенции, когда есть такая просьба со стороны Польши", - заявил Туск.

По его словам, следствие вызывает много эмоций. "Все с нетерпением ждем результата… Ключевым для государства в процессе выяснения причини трагедии является правдивость, соответствие процедурам и не поддаваться прессингу, чтобы удовлетворить потребность в быстрой информации. Быстрая, но неправдивая информация может наделать много беды", - так объяснил премьер Польши отсутствие конкретной информации.

Туск также сообщил, что во главе польской следственной комиссии, расследующей причины катастрофы, стал министр внутренних дел и администрации Ежи Миллер.

По словам премьера Туска, ноутбуки и телефоны жертв авиакатастрофы уже в Польше. Сейчас с ними работают спецслужбы и прокуратура.

Также Туск сообщил, что возможные политические решения относительно ответственности в связи с авиакатастрофой будут рассматриваться после президентских выборов и премьер будет консультироваться по ним уже с новым президентом.