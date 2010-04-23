Полохало: власти начали опасные изменения в образовании и науке

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования, член фракции БЮТ Владимир ПОЛОХАЛО заявляет, что действующая власть начала в сфере образования и науки некомпетентные и опасные изменения, которые вызывают обеспокоенность у миллионов граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ПОЛОХАЛО, об этом он заявил в Харькове на итоговой коллегии Министерства образования и науки Украины «Об итогах деятельности высших учебных заведений в 2008-2009 гг. и основные задачи на 2009/2010 учебный год».

По словам депутата, инициированные изменения в условиях приема в вузы, которые были приняты Министерством образования и науки без консультаций с общественностью и педагогами, свидетельствуют о неуважении действующей власти к гражданам.

В.ПОЛОХАЛО также назвал незаконными приказы и распоряжения министерства, которые, по его мнению, осуществляют ревизию государственной языковой политики вне правового поля вопреки действующей Конституции Украины (ст. 10) и решению Конституционного Суда Украины (от 14.12.1999 г.) о статусе и функционировании украинского языка как государственного.

«Новая власть пытается отвлечь внимание общественности от необходимости модернизации высшего образования в соответствии с мировыми тенденциями, увеличения капиталовложений в образование и реальной поддержки вузовской науки, громкими политическими заявлениями, в частности, о пересмотре концепции преподавания истории в учебных заведениях и ее переписывании в угоду отдельным политикам, в том числе иностранным» - отметил В.ПОЛОХАЛО.

Председатель профильного комитета призвал участников коллегии воздержаться от того, чтобы переносить методы «грязной» политики на образование. По его словам, в написании учебников по истории Украины нужно руководствоваться рекомендациями Совета Европы, а не рекомендациями и личными взглядами Дмитрия ТАБАЧНИКА.

В.ПОЛОХАЛО отмечает, что те, кто сегодня назначен осуществлять управление образовательной и научной областями, прикрываясь риторикой о реформах, в действительности разрушают все позитивные за последние годы достижения. Депутат также считает неприемлемыми для цивилизованного общества условия, когда чиновник от образования является носителем антинациональных позиций. «В здоровом обществе не может быть назначен министром человек, который не уважает граждан. Не может быть министр фактором возмущения миллионов граждан, и не может министр игнорировать требования этих граждан» - отмечает депутат.

Реальным фактором улучшения качества образования, по мнению В.ПОЛОХАЛО, может стать принятие Закона о высшем образовании (новая редакция), который внесен депутатами от оппозиции и который предусматривается рассмотреть в Верховной Раде на следующей пленарной неделе. «Голосование за этот закон покажет, кто реально беспокоится о качестве и проблемах украинского образования», - сказал депутат, отметив, что подготовленный законопроект предусматривает автономию и академическую свободу в высших учебных заведениях, студенческое самоуправление и интеграцию Украины в европейское образовательное пространство.