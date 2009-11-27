Ющенко призывает с оптимизмом смотреть в будущее

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев с оптимизмом смотреть на будущее страны.

Об этом он заявил во время ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер».

В.ЮЩЕНКО отметил, что страна прожила “прекрасные четыре года”, начиная с 2005 года. В частности, в Украине наблюдались одни из самых больших темпов экономического роста в мире, значительный прирост инвестиций, уменьшение безработицы.

Также он обратил внимание на позитивные изменения в политической сфере – внедрение демократических принципов, утверждение свободы слова, и т.п.

«Я хотел бы, чтобы мы дышали оптимизмом. Так нация живет, так нация развивается», - отметил он.

При этом Президент признал, что не все удалось сделать за время его каденции, хотелось бы сделать намного больше.

В то же время он выразил уверенность, что никто в стране не захочет сегодня вернуться в 2004 год.

В.ЮЩЕНКО также повторил свой тезис, что его политика заключается в том, что «страна должна вернуться домой – в Европу».