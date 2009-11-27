5-летие Северодонецкого съезда отметили обсуждением федерализма

Сегодня в Луганске состоялась Международная научно-практическая конференция "Федерализм как перспективный путь консолидации гражданского общества”, посвященная 70-летию вхождения западноукраинских земель в состав УССР и 5-летию первого Северодонецкого съезда депутатов всех уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, в работе конференции приняли участие народные депутаты Украины Виктор ТИХОНОВ и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (Партия регионов), Спиридон КИЛИНКАРОВ (КПУ), депутат Госдумы России Сергей МАРКОВ, вице-спикер Госдумы РФ 3-4 созывов Сергей БАБУРИН, президент фонда "Историческая память" Александр ДЮКОВ, председатель общественного объединения "Украинский форум" Владимир СЕМИНОЖЕНКО, а также социологи, политологи, историки, журналисты, писатели и общественные деятели из Крыма, Харькова, Донецка, Луганска и Киева.

"Идея федерализма в Украине, которая прозвучала во время Северодонецкого съезда, живая, и сегодня актуальна как никогда. Сейчас в Украине есть несколько западноукраинских областей, которые пытаются навязать всей стране свое мировоззрение, что вызывает напряжение в обществе, - и, в конечном итоге, может привести к его расколу”, - заявил в начале конференции председатель Луганского облсовета Валерий ГОЛЕНКО.

Он отметил, “если Украина хочет стать европейской страной, то ей необходимо стать на путь федерализма и децентрализации власти”. “Многие в канун конференции пытались обвинить нас в сепаратизме, ставя между этим словом и словом "федерализм" знак равенства. Но я хочу отметить, что никакого сепаратизма здесь нет, есть только желание защитить права наших избирателей, жителей этого региона", - добавил В.ГОЛЕНКО.

В своем выступлении депутат Госдумы РФ, сопредседатель Гуманитарного украинско-российского совета С.МАРКОВ заявил, что нынешнее украинское руководство, "которое называет себя демократическим", абсолютно не стремится вывести Украину на европейский уровень. По его словам, "демократическая страна - это не та страна, в которой презирают нормы Конституции, и проводятся третьи туры выборов. Европейское ценности - объективное отношение к истории, равноправие языков”. “Когда Украина скажет "нет" НАТО, и «да» единому экономическому пространству с Россией и идеям федерализма, только тогда можно будет сказать, что она пошла демократическим путем", - заявил С.МАРКОВ.

Инициаторы проведения конференции - Луганский областной совет, Гуманитарный украинско-российский совет и Антифашистский форум Украины.

Справка УНИАН. Первый съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины в городе Северодонецке Луганской области состоялся 28 ноября 2004 года. В выступлениях руководителей государственных администраций, председателей областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов Украины звучали призывы к нарушению суверенитета, территориальной целостности Украины, ее расколу и образованию отдельных территориальных объединений.

По фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины было возбуждено уголовное дело. По обвинению в сепаратизме (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) было возбужденное уголовное дело против одного из лидеров Партии регионов Евгения Кушнарева. Такое же обвинение было предъявлено председателю Луганского областного совета В.Тихонову, который также принимал участие 28 ноября 2004 года в съезде в Северодонецке.

Обоих народных депутатов Украины Генпрокуратура отпустила на поруки. В частности, за Е.Кушнарева был внесен залог в 1,5 млн. долларов.

Второй такой съезд состоялся в 2008 году.