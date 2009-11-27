Президенту подбросят идею - создать еще один орган по борьбе с коррупцией

Межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия коррупции обратится к Президенту Украины с инициативой о создании при Совете Национальной безопасности и обороны Украины Координационного совета по вопросам борьбы с коррупцией.

Соответствующее решение было принято сегодня во время очередного заседания созданной Указом Президента Украины Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции, сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ.

По словам председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, ситуация подтверждает, что там, где СБУ и Генпрокуратура разоблачают коррупционера на высокой должности, задерживают его «на горячем» и привлекают к ответственности, все равно не исчезает коррупция в этом ведомстве. По его мнению, нужно немедленно и решительно ломать коррупционные схемы и механизмы не только в контексте правоохранной деятельности, а в первую очередь изменять порядок отношений между государством и гражданином. «Нужно защитить гражданина от растущих аппетитов чиновников», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Участники заседания отмечали, что одним из принципов искоренения коррупции является соблюдение требований законодательства относительно обязательного освобождения с должностей и с государственной службы чиновников, которые привлекались к уголовной или административной ответственности за коррупционные действия. Заместитель генерального прокурора Украины Николай ГОЛОМША выразил убеждение, что с вступлением в силу с 1 января следующего года Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» ситуация в государстве должна в корне измениться, и коррумпированные чиновники не будут иметь возможности рассматривать свои должности «как коммерцию и сугубо свои выгоды».

Участники заседания отмечали, что за 10 месяцев этого года СБУ, и по ее материалам другими правоохранительными органами, возбуждено 1354 уголовных дела по признакам преступлений в сфере служебной деятельности, из них 320 - по признакам преступления, предусмотренного ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). 80 уголовных дел возбуждено в отношении представителей судейского корпуса.

С начала года СБУ составлен 1821 протокол об административных правонарушениях, из них 127 – в отношении государственных служащих 1-3 категорий, 264 – работников правоохранительных органов, таможенников, сотрудников контролирующих органов. По рассмотренным судами 1498 протоколам привлечено к административной ответственности 1229 человек, наложено штрафных санкций на сумму почти 443 тыс. грн. Среди привлеченных к административной ответственности за коррупционные деяния в этом году: заместитель министра транспорта Украины, заместитель министра охраны окружающей природной среды Украины, председатель Днепропетровской РГА Днепропетровской области и другие должностные лица.