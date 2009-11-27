Мы только пост-фактум узнаем, что Москва получила за отказ от штрафов?

Эксперты позитивно оценивают факт подписания дополнений к газовым контрактам между Украиной и Россией.

Такое мнение они высказали в переданном УНИАН экспертном опросе Института Горшенина относительно значения подписанного между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» дополнения к газовому контракту от 19 января 2009 года, в соответствии с которым объем поставок газа в Украину в 2010 году снижен с 52 миллиардов кубометров до 33,75 миллиарда кубометров. Также стороны письменно зафиксировали отсутствие штрафных санкций по объемам потребления газа Украиной в 2009 году.

В частности, народный депутат, заместитель председателя Партии регионов, заместитель главы Комитета Верховной Рады по ТЭК Юрий БОЙКО считает, что Россия подписала дополнения к контракту только по одной причине: «Они прекрасно понимают, что нам нечем платить, и поэтому они просто зафиксировали». При этом Ю.БОЙКО отметил, что наша страна всегда покупала газ в таком объеме, который был ей необходим, и ни в одном газовом контракте штрафные санкции предусмотрены не были. Хотя сам факт подписания «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» дополнения к контракту Ю.БОЙКО считает позитивным. «Это, пожалуй, единственный позитивный момент. Потому что цена, которую они подписали, неподъемная для нашей промышленности – это, конечно, сплошной негатив», - отметил депутат.

Народный депутат из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ назвал позитивным событием для нашей страны подписание дополнения к контракту. «Есть зафиксированное дополнение к договору, согласно которому Россия не будет штрафовать нас за недобор газа. Зафиксирован также фактически потребленный объем 2009 года и приблизительный объем – 33 миллиарда кубов – в 2010 году», - напомнил депутат. О том, как дальше будут развиваться газовые отношения двух стран, Т.СТЕЦЬКИВ сказал: «Увидим. Мы же не знаем, что было за кулисами переговоров двух премьеров. Узнавать об этом мы будем только пост-фактум. Думаю, что Россия просто так ничего не прощает. Сначала Украина подписала невыгодный для себя контракт, где были предусмотрены штрафные санкции, потом Россия милостиво от этих штрафных санкций отказалась и, понятно, что не просто так. А вот что такое «не просто так» - не знает никто, кроме тех двух людей, которые вели переговоры – премьер-министра Украины и премьер-министра России», - отметил он.

В свою очередь, народный депутат от БЮТ Александр ГУДЫМА считает, что подписание дополнения к газовому контракту Украины и России означает, что никаких неожиданностей, при условии, что Украина будет рассчитываться своевременно, у нас не будет. «Это рыночный, европейский путь. Цены на газ, согласно прогнозам самого «Газпрома», и дальше будут зависеть от нефти, а нефть будет падать с 80 долларов за баррель до 60. Исходя из этого, цена на нефть будет колебаться в пределах колебаний прошлого года, то есть цена на газ будет находиться приблизительно на таком же уровне – она будет колебаться около отметки 250 долларов за тысячу метров кубических. Так что, никаких чрезвычайных событий не ожидается», - сказал А.ГУДЫМА.

Бывший народный депутат Владимир МАЙСТРИШИН полагает, что «любые договоренности, подписанные на бумаге, лучше тех, которые не подписаны на бумаге», то есть позитивный момент в подписании дополнения к контракту есть. Говоря о политической составляющей газовых договоренностей Украины с Россией, В.МАЙСТРИШИН отметил: «В этом году штрафные санкции взиматься не будут. А дальше посмотрим, как вы себя будете вести. В следующем году штрафные санкции остаются, в этом вся проблема. Штрафные санкции существуют и с европейским потребителем у «Газпрома», но они там существуют на уровне 100% от невыбранного объема, а у нас 300% невыбранного объема. Вот в чем проблема. Нормально себя ведете в этом году – брать не будем. Посмотрим, как будете вести себя в следующем году», - отметил он.