Андриевский: Киев завершает год с 6,5-миллиардным дефицитом бюджета
Медицине недодали 233 миллиона
Бюджет Киева за 10 месяцев недовыполнен на 6,5 миллиардов гривен. Об этом заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, комментируя журналистам отчет о выполнении столичного бюджета.
По информации оппозиционного политика, недовыполнение бюджета по доходам составило 6 миллиардов 597 миллионов гривен. В том числе 4 миллиарда 547 миллионов общего и 2 миллиарда 50 миллионов специального фондов.
«Уровень выполнения столичного бюджета по расходам составляет 56,3 %, а по доходам достиг 50%. И это - более чем критическая ситуация», - отметил Дмитрий Андриевский.
По словам депутата, уровень невыполнения расходной части бюджета составляет 5 миллиардов 532 миллиона гривен.
По убеждению политика, такой уровень недовыполнения киевского бюджета может привести к критическим последствиям, как например к кризису выплат заработных плат бюджетникам.
«А это, в свою очередь, может привести к абсурдным решениям, как то сокращение количества работников отрасли образования или здравоохранения», - заметил Андриевский.
Как сообщил политик, отрасль здравоохранения недофинансирована более чем на 233 миллиона, социальную защиту и социальное обеспечение - на 676,5 миллионов.