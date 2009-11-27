Голос избирателя оценили в 100 баксов, но многих кинут?

Заместитель главы Секретариата Президента Украины, бывший председатель Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ заявляет, что имеет информацию о планах некоторых политических сил платить гражданам по 100 долларов за голос на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПОПОВ заявил на заседании круглого стола на тему: «Политическая коррупция в Украине: субъекты, проявления, проблемы противодействия», который проходит сегодня в Киеве.

В то же время И.ПОПОВ заметил, что это мнение следует воспринимать как экспертное, а не как мнение должностного лица.

«Ко мне уже сейчас поступает много сигналов о том, как готовится скупка голосов», - отметил он.

По словам И.ПОПОВА, некоторые политические силы уже сегодня зарезервировали большие суммы – по 100 долларов за голос. «При этом никто не обещает предоплаты, а поэтому, безусловно, многих «кинут». Но эта сумма озвучивается по всем регионам от разных посредников различных политических партий», - сказал И.ПОПОВ.

Он также выразил убеждение, что из выделенных на подкуп средств к избирателям дойдет только половина. «Остальные заберет пирамида посредников. Тенденция очень досадная. Тем более что сейчас предвыборная кампания почти никем не ведется, что свидетельствует о резервации денег на прямой подкуп избирателей», - заметил И.ПОПОВ.

Говоря о других проявлениях коррупции в избирательном процессе, он спрогнозировал, что ближайшие местные выборы и, возможно, досрочные парламентские выборы пройдут согласно действующей системе, то есть по закрытым партийным спискам. «К сожалению, мой прогноз не утешительный, мы не изменим систему», - сказал И.ПОПОВ.

Он объяснил, что «выборы являются очень дорогой шоу-кампанией с большими бюджетами, и эти деньги потом необходимо возвращать, собирая их под определенные обязательства».