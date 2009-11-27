В Киевсовете заседали до трех ночи

Слушание в Киевсовете – новая форма работы депутатов - начало которых было назначено на 10.00 26 ноября, продолжалось 17 часов. Рассмотрение повестки дня завершилось около трех ночи.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом в повестку дня слушаний были внесены 12 вопросов о наиболее резонансных конфликтах столицы, к которым с голоса предложили еще 5, из которых один – лично инициирован Президентом Украины. В среднем обсуждение одного вопроса продолжалось два часа. Около 23.00, когда депутаты перешли ко второй половине повестки дня, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ на несколько минут прервал свое общение с депутатами из-за звонка на мобильный телефон. По завершению разговора он сообщил депутатскому корпусу, что звонил по телефону Президент страны: «Он наблюдал и знает нашу с вами трудоспособность, и знает темы вопросов, которые мы взялись решить, и есть надежда, что мы рассмотрим и остальные вопросы». По словам О.ДОВГОГО, в беседе с Президентом был поднят вопрос, который касается выселения издательства украинской энциклопедии.

«Ставлю на голосование позицию Президента Украины о включении в повестку дня рассмотрение конфликтной ситуации, сложившейся вокруг этого издательства, пригласить субъектов данного обращения и принять соответствующее решение», - обратился он к депутатам, которые поддержали это предложение своим голосованием.

В ходе слушаний, кроме самых болезненных вопросов, поднятых непосредственно жителями столицы, депутаты также проголосовали проекты, касающиеся хозяйства города, в частности приняли решение о создании буферных парков, а также утвердили Детальный план территории (ДПТ) микрорайона «Осокорки». Этот проект решения утверждался уже в 2.40 ночи и после этого последним вопросом было создание комиссии по вопросу, инициированному Президентом.

В связи с поздним завершения работы, начало сегодняшнего заседания Киевсовета было перенесено с 10.00 на 13.00.