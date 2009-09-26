Тимошенко: а кто вам сказал, что люди не хотят диктатуры?

Премьер Юлия Тимошенко, очевидно считает, что украинцы в сложившейся ситуации хотят становления диктатуры в стране. По крайней мере, такой вывод можно сделать из реплики главы правительства во вчерашнем эфире ТРК “Украина”. На просьбу ведущего прокомментировать данные опроса людей в студии, согласно которых более половины собравшихся считает, что в случае, если Юлия Тимошенко сядет в президентское кресло, - в Украине будет введена диктатура, премьер отреагировала фразой: “А кто вам сказал, что люди не хотят диктатуры?”

Правда примерно половину программы после этого Тимошенко объясняла, что она лично для себя четко разделяет понятие “диктатура” и “порядок”, и считает, что без жесткой дисциплины в управленческой вертикали навести порядок в Украине не удастся никому.

В то же время Тимошенко ушла от прямого ответа на вопрос, собирается ли она в случае победы на президентских выборах отменить конституционную реформу 2004-го (против которой премьер неоднократно выступала) и вернуть себе полномочия, которые были у Президента Кучмы. Глава правительства заявила, что по ее мнению нужно провести референдум, чтобы люди определились, “что им больше нравится” – президентская или парламентская модель. А после этого, “не изобретая велосипед”, перенести мировые модели в Украину. В то же время Тимошенко еще раз подчеркнула, что любая модель власти должна быть жестко структурированной по вертикали.