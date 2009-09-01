Путин сравнил историю Второй мировой с заплесневелой булкой

Польша и Россия откроют друг другу доступ к архивам, что будет способствовать установлению правды об определенных противоречивых событиях общей истории и позволит создать надежный фундамент для развития двусторонних отношений.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявили сегодня на совместной пресс-конференции главы польского и российского правительств Дональд ТУСК и Владимир ПУТИН.

В своем вступительном слове Д.ТУСК отметил, что во время часовых переговоров с В.ПУТИНЫМ договорился признавать выводы совместной польско-российской комиссии, которая исследует дело о расстреле советской властью польских офицеров в Катыни в марте 1940 года.

Он сообщил, что стороны договорились создать два специальных центра (один в РФ, второй в Польше), которые также будут исследовать историю польско-российских отношений.

Д.ТУСК назвал переговоры с В.ПУТИНЫМ непростыми, но при этом отметил их важность для формирования надежного фундамента польско-российских отношений.

Отвечая на вопрос польских журналистов о трактовке событий, которые предшествовали Второй мировой войне, В.ПУТИН повторил свои тезисы, изложенные в “Газете Выборчей”, в которых напомнил о сотрудничестве западных государств с нацистской Германией задолго до заключения известного пакта Молотова-Риббентропа.

Кроме этого, он напомнил, что Польша в 1938 году вместе с Германией заняла часть территории Чехословакии.

Российский премьер призвал объективно оценивать все исторические факты, не называя однозначной причиной начала Второй мировой войны договоренности гитлеровской Германии с СССР.

«Объективная история имеет много красок. Все мы делаем ошибки. Если кто-то хочет выискать в «старой и заплесневелой булке изюмины», а «плесень» оставить другим, ничего хорошего из этого не выйдет», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что поляки и россияне по-разному оценивают определенные исторические события.

Отвечая на аналогичный вопрос российского журналиста, Д.ТУСК сказал, что Польша однозначно оценивает пакт Молотова-Риббентропа как документ, который привел к нападению и разделу страны между Германией и Советским Союзом.

Он также сказал, что важно помнить тогдашние события: подписание 23 августа пакта между СССР и Германией, нападение немецких войск на Польшу 1 сентября и ввод советских войск в Польшу 17 сентября 1939 года.

«Великие народы, каковыми являются поляки и русские, не должны бояться правды», - сказал Д.ТУСК.

Справка УНИАН. Поляки безрезультатно добивались доступа к советским архивам, которые получила в наследство Россия, чтобы исследовать документы, касающиеся расстрела НКВД около 15 тысяч польских офицеров в марте 1940 года в Катыни.

Большинство офицеров, которых содержали в концентрационных лагерях после захвата Польши советской армией, расстреляли в селе Катыни недалеко от Смоленска.