Эксперт уверяет, что позиция Януковича поднимет рейтинг Тимошенко

Неработающий вследствие прогнозированной блокады парламент будет позитивно оттенять деятельность правительства в контексте предвыборной кампании.

Такое мнение высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, председатель парламента Владимир ЛИТВИН «абсолютно правильно» тревожится относительно перспектив работы Верховной Рады перед президентскими выборами.

«Ни конструктива, ни консенсуса, ни результативности мы не увидим. А это непосредственно отобразится на президентских рейтингах спикера парламента и, возможно, также лидеров оппозиции. При этом заблокированный парламент будет крайне выгодно оттенять чрезвычайную активность правительства, а соответственно, и поднимать рейтинг его главы Юлии ТИМОШЕНКО», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ. По его словам, этот момент консультанты основных оппонентов премьер-министра не учли.

Политолог убежден, что сегодняшние требования Партии регионов повысить прожиточный минимум и угрозы блокирования работы законодательного органа вряд ли будут иметь положительные результаты.

«Чем активнее ПР будет блокировать парламент, тем интенсивнее будет расти рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО, подтверждая слоганы ее президентской кампании о том, что «они блокируют, она - работает», - убежден эксперт.