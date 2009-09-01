Черновецкий смилостивился над киевлянами на 5 процентов

Городская власть Киева подписала новые распоряжения о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения, в соответствии с которыми в августе-сентябре оплата увеличится не на 100% (по сравнению с периодом до 1 июня этого года), а на 95%.

С соответствующими распоряжениями Киевгоргосадминистрации от 31 августа можно ознакомиться на официальном сайте муниципальной газеты “Крещатик” - № 980 “Об установлении и согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения”, № 981 “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения” и № 978 “Об установлении тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий”.

Как отмечается в документах, решение принято во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины от 17 июля, с учетом постановления Окружного административного суда г.Киева от 12 июля, и с целью недопущения остановки предприятий, которые производят и предоставляют жилищно-коммунальные услуги, и поэтапного приведения тарифов к экономически обоснованным расходам, определенным по заключениям столичной Государственной инспекции по контролю за ценами.

В соответствии с распоряжениями, на протяжении двух месяцев в Киеве установлено, что стоимость услуги за холодное водоснабжение и водоотвод при наличии квартирного или домового счетчика будет составлять 2,87 грн. за 1 кубометр (ранее - 1,48 грн., после 1 июня - 3,02 грн.); при отсутствии средства учета – 15,78 грн. на 1 лицо (ранее, соответственно, 8,14 грн. и 16,61 грн).

Стоимость услуги за горячее водоснабжение и водоотвод при наличии счетчика будет составлять 13 грн. за 1 кубометр (раньше - 7,38 грн. и 13,69 грн.), без средства учета – 45,52 грн. за 1 лицо (раньше, соответственно, 25,89 грн. и 47,92 грн.).

Тариф на услугу по централизованному отоплению для населения при отсутствии средств учета тепловой энергии утвержден в размере 2,26 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц (ранее, соответственно, 1,6 грн. и 2,38 грн.). Сумма тарифа установлена для расчетов за отопление ежемесячно на протяжении года.

Тарифы на тепло и горячую воду являются убыточными и возмещают расходы по их производству и предоставлению в среднем лишь на 81%, а тарифы на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды возмещают расходы по их производству и предоставлению в среднем лишь на 72%, говорится в распоряжениях.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве вступили в действие новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и квартплату. Повышение состоялось в соответствии с распоряжениями Киевгоргосадминистрации о новых тарифах на ЖКУ для населения, бюджетных учреждений и других потребителей от 29 апреля за № 516, 517, 518, 519 и 520.

Столичная власть обнародовала указанные распоряжения в специальном выпуске газеты «Крещатик» №57/1 (3503) от 30 апреля и на интернет-сайте издания в разделе официальных документов.

Повышение платы за ЖКУ с 1 июня было первым этапом приведения тарифов к экономически обоснованному уровню. Второй этап предусматривался с начала 2010 г. – повышения еще приблизительно на 50%.

Кабинет министров на заседании 17 июля принял решение приостановить повышение КГГ тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июня.

12 августа Окружной административный суд Киева запретил КГГА повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в столице.

В постановлении суда отмечается: «... ходатайство Кабинета министров об обеспечении иска удовлетворить и запретить КГГА до завершения рассмотрения дела по сути» осуществлять расчеты за жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам.

20 августа первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что Киевская горгосадминистрация не получала решения суда о запрещении повышения коммунальных тарифов в столице с 1 июня. По его словам, мэрия получила постановление Окружного административного суда Киева, однако в нем речь идет не о запрещении применения повышенных тарифов, а об открытии производства против мэрии по иску Кабмина.

Вместе с тем, он не исключил, что столичная мэрия еще получит постановление о запрещении повышения тарифов на услуги ЖКГ, а также заявил о готовности обжаловать его в высшей инстанции.

21 августа Министерство юстиции как представитель интересов Кабинета министров заявило, что намерено обратиться в Генеральную прокуратуру в отношении невыполнения должностными лицами Киевской городской государственной администрации постановления суда о запрещении введения новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.