Кто "заказал убийство" главы Севастопольского горсовета?

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН сегодня принял работников Управления МВД Украины в Севастополе и ответил на вопросы, связанные с заявлением председателя горсовета Валерия САРАТОВА о готовящемся против него покушении.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Севастопольской городской государственной администрации.

По данным пресс-службы, «проверку по заявлению проводит Управление по борьбе с организованной преступностью. С С.КУНИЦЫНЫМ встретился первый заместитель начальника Управления МВД Украины в городе Севастополе, начальник УБОП Николай СВЕТОЧЕВ».

Комментируя разговор с милицией, С.КУНИЦЫН отметил: «Я понимаю, что правоохранительные органы обязаны разбираться по каждому подобному заявлению. Даже если оно отдает манией преследования».

«Со своей стороны, - продолжил он, - хочу пожелать Валерию САРАТОВУ полной безопасности и всяческого здоровья. Потому что теперь, когда мне говорят, что в заявлении написано: «КУНИЦЫН – «заказал» САРАТОВА», я настаиваю на проведении тщательного расследования и даже психиатрической экспертизы заявителя».

По словам главы горадминистрации, «потом, когда выяснится, что все это бред и провокация», он будет подавать иск в суд «на господина САРАТОВА о защите чести и достоинства».

Как сообщал УНИАН, по данным Управления внутренних дел МВД Украины в городе Севастополе, 27 июля В.САРАТОВ направил в местную милицию заявление о том, что на него готовится покушение.

Как отметили в милиции, в заявлении от председателя Севастопольского горсовета сообщается, что ему из нескольких источников стало известно, что в ближайшее время в отношении него готовится покушение на убийство. Заказчиком, по мнению В.САРАТОВА, является один из высокопоставленных чиновников в Севастополе, в заявлении он указывает фамилию этого чиновника, отметили в милиции.

В то же время севастопольские правоохранители по состоянию на 29 июля опросить автора заявления не смогли, поскольку он, как стало известно, находится в Киеве.