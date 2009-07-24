Партия регионов настаивает на скорейшем повышении зарплат и пенсий

Партия регионов в который раз заявляет, что альтернативы выполнению требований по повышению заработных плат и пенсий для самых бедных граждан нет.

Об этом идет речь в обнародованном пресс-службой Партии регионов заявлении.

“Мы остаемся на своей позиции – зарплаты и пенсии необходимо поднимать, и сделать это нужно как можно скорее”, - говорится в заявлении.

В Партии регионов отмечают, что в соответствии с подписанным правительством меморандумом о сотрудничестве с Международным валютным фондом предусматривается повысить цены на газ уже с 1 сентября.

“Власть хочет ежеквартально увеличивать тарифы на газ, пока они не достигнут европейского уровня. Однако власть предержащие не хотят сделать ни шагу, чтобы зарплаты самых бедных граждан хоть немного приблизились к европейским”, - считают “регионалы”.

Они отмечают, что повышение цен на газ будет ложиться неподъемным грузом на людей, которые и без этого вынуждены терпеть все последствия кризиса, – высокие цены на продукты питания, транспортные и коммунальные услуги. Именно поэтому социальные выплаты нужно повысить уже сегодня, чтобы еще летом люди получили надлежащие им доплаты, убеждены в Партии регионов.

Ответственность за непринятие и затягивание решения о повышении минимальных зарплат и пенсий лежит на нынешней власти, заявляют в Партии регионов.

“Так называемая коалиция вынуждена была признать справедливость наших требований, и сейчас заявляет о необходимости поиска компромисса. Мы понимаем, что нужно искать компромисс, но твердо требуем не затягивать время. Сколько бы власть ни затягивала с повышением социальных выплат, она вынуждена будет принять это решение”, - говорится в заявлении.

Члены Партии регионов отмечают, что проголосовать в ближайшее время за закон о повышении зарплат и пенсий – это их принципиальное требование к власти.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов несколько недель подряд блокировала работу парламента с требованиями принять проект закона об увеличении прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Сегодня перед открытием внеочередной сессии депутаты-“регионалы” снова заблокировали работу ВР, но позже представители фракций ПР и БЮТ договорились, что после доработки данный закон будет принят.

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил, что фракция Партии регионов настаивает на принятии в августе «сбалансированного закона» относительно повышения социальных выплат.