Криль знает, кому нужны дикие танцы вокруг парламентской трибуны

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает безрезультатным постоянные инициативы проведения внеочередных сессий Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«Дикие танцы вокруг парламентской трибуны нужны в стране только трем людям – ЛИТВИНУ, ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧУ. Сейчас эти кандидаты в президенты используют внеочередные заседания ВР чисто как технологию для постоянного пребывания в ленте новостей. Отправьте в отпуск работников канала «Рада» и дирекцию теле- и радиопрограмм ВР и все успокоится», – сказал И.КРИЛЬ, комментируя попытки провести внеочередную сессию парламента.

Политик отметил, что парламент, который и в рабочем режиме не радовал эффективностью, в период отпусков вообще ни на что не способен. «В Киеве, в действительности, остались только руководители групп партийных фракций, которые хранят карточки депутатов. Сами же депутаты давно отдыхают и, скорее всего, не в Крыму и не в Карпатах. Поэтому инициирование внеочередных сессий не принесет никаких результатов. Да и они, в действительности, не нужны никому. Главное, чтобы работали камеры в ВР, а руководители парламентских фракций имели бы о чем говорить журналистам», – заявил И.КРИЛЬ.

Народный депутат считает, что для конструктивной работы парламента нужно только одно: согласованная основными политическими силами повестка дня. «И согласовывать ее нужно не перед камерами в сессионном зале, а во время подготовки сессии. И вопросов для такой повестки хватает: поддержка аграриев, Евро-2012, подготовка бюджета на следующий год. Такие вопросы парламент не заблокируют. А созывы псевдосессий для решения своих предвыборных задач подрывают и без того невысокий уровень доверия общества к ВР», – считает лидер «Единого Центра».