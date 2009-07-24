Криль знает, кому нужны дикие танцы вокруг парламентской трибуны
Нардеп не верит, что результат будет
Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает безрезультатным постоянные инициативы проведения внеочередных сессий Верховной Рады.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.
«Дикие танцы вокруг парламентской трибуны нужны в стране только трем людям – ЛИТВИНУ, ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧУ. Сейчас эти кандидаты в президенты используют внеочередные заседания ВР чисто как технологию для постоянного пребывания в ленте новостей. Отправьте в отпуск работников канала «Рада» и дирекцию теле- и радиопрограмм ВР и все успокоится», – сказал И.КРИЛЬ, комментируя попытки провести внеочередную сессию парламента.
Политик отметил, что парламент, который и в рабочем режиме не радовал эффективностью, в период отпусков вообще ни на что не способен. «В Киеве, в действительности, остались только руководители групп партийных фракций, которые хранят карточки депутатов. Сами же депутаты давно отдыхают и, скорее всего, не в Крыму и не в Карпатах. Поэтому инициирование внеочередных сессий не принесет никаких результатов. Да и они, в действительности, не нужны никому. Главное, чтобы работали камеры в ВР, а руководители парламентских фракций имели бы о чем говорить журналистам», – заявил И.КРИЛЬ.
Народный депутат считает, что для конструктивной работы парламента нужно только одно: согласованная основными политическими силами повестка дня. «И согласовывать ее нужно не перед камерами в сессионном зале, а во время подготовки сессии. И вопросов для такой повестки хватает: поддержка аграриев, Евро-2012, подготовка бюджета на следующий год. Такие вопросы парламент не заблокируют. А созывы псевдосессий для решения своих предвыборных задач подрывают и без того невысокий уровень доверия общества к ВР», – считает лидер «Единого Центра».