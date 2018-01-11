Стимулировать Россию выполнять "Минск" следует поэтапной отменой санкций - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался за начало поэтапной отмены санкций ЕС против России при условии длительного перемирия на Востоке Украины.

Об этом он заявил во время выступления на приеме в Восточном комитете немецкой экономики в Берлине, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Читайте также"Просто не сработали": в МИД Австрии считают санкции против России безрезультатными

"Если Российская Федерация готова это делать, она должна за это что-то получить", - сказал Габриэль.

Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только при условии стопроцентного выполнения Минских договоренностей он назвал "оторванной от реальности".

В пользу идеи поэтапной отмены Габриэль привел аргумент, что санкции вводились также поэтапно.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Европейский Союз формально утвердил решение еще на полгода продлить действие экономических санкций против России из-за ее агрессии в отношении Украины.

Справка УНИАН. В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции до выполнения Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Срок действия действующих ограничительных мер истекает 31 января 2018 года.