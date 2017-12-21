Евросоюз продлил экономические санкции против России

Европейский Союз формально утвердил решение еще на полгода продлить действие экономических санкций против России из-за ее агрессии по отношению к Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе по письменной процедуре.

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Политическое решение о продлении санкций против РФ было принято 14 декабря на уровне глав государств и правительств стран-членов ЕС во время последнего саммита Евросоюза, состоявшегося в Брюсселе.

Справка УНИАН. В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции до выполнения Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Срок действия действующих ограничительных мер истекает 31 января 2018 года.