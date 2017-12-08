НАПК закрыло Антикоррупционному бюро доступ к реестру электронных деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, работникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), поскольку зафиксировало факт внесения изменений в декларацию одного из субъектов декларирования уполномоченным лицом Бюро.

Читайте такжеНАБУ пришло с обыском в Министерство юстицииКак сообщили в пресс-службе НАПК, соответствующее решение было обсуждено на заседании и поддержано всеми членами Агентства.

"Решение принято на период выяснения обстоятельств, которые указывают на изменение статуса ежегодной декларации за 2016 год в ИТС Реестр одного из субъектов декларирования. Национальное агентство зафиксировало, что было сделано и подтверждено личной электронной цифровой подписью уполномоченного лица НАБУ изменение е-декларации", - говорится в сообщении.

В НАПК решили приостановить доступ к Реестру е-деклараций всем уполномоченным лицам Антикоррупционного бюро.

Кроме того, в Агентстве намерены обратиться в правоохранительные органы по поводу выявленных им фактов.

Как напомнили в НАПК, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве и обмене информацией между Нацагентством и НАБУ, Бюро получило удаленный прямой доступ к Реестру е-деклараций 10 мая 2017 года. "С этого времени уполномоченные лица Национального бюро просмотрели 3587 документов с конфиденциальной информацией. Также положениями настоящего Соглашения исключается любое вмешательство в содержание документов", - объясняют в НАПК.

Как сообщал УНИАН, ранее в Антикоррупционном бюро заявили, что НАПК закрыло им доступ к Реестру е-деклараций.