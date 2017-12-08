НАБУ объяснило обыски в Минюсте необходимостью спасти от уничтожения важные документы

Детективы Национального бюро проводили неотложные следственные действия (обыск) в служебном кабинете одного из чиновников Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что неотложность следственного действия была обусловлена оперативной информацией о риске уничтожения документов, которые должны быть предоставлены Минюстом в рамках расследования детективами НАБУ уголовного производства.

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«Доступ к указанным материалам детективам НАБУ санкционирован 23 ноября 2017 года следственным судьей Соломенского районного суда города Киева. Согласно этому постановлению, Минюст должен был предоставить запрашиваемые сведения в Национальное бюро. Однако вечером 7 декабря детективы получили оперативную информацию о том, что часть запрашиваемых документов уничтожается. В результате обыска эта информация подтвердилась, остатки документов изъяты», - сообщили в НАБУ.

Следственное действие проведено на основании ч.3 ст. 233 Уголовного процессуального кодекса Украины с целью спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств.

«Кроме того, 8 декабря детективы НАБУ провели санкционированный обыск по месту жительства одного из чиновников Минюста, во время которого в частном доме были изъяты служебные документы, которые министерство должно было предоставить НАБУ во исполнение определения суда. Поэтому, вместо того, чтобы делать эмоциональные заявления, Министерству юстиции следовало бы выяснить, почему служебные документы, которые должны быть предоставлены НАБУ во исполнение определения суда, оказались дома у сотрудника», - подчеркнули в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что указанные следственные действия были законными, обоснованными и согласованными с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«В настоящее время детективы НАБУ обращаются в суд для получения санкции на изъятие найденных при обыске доказательств. Расследование по уголовному производству детективы Бюро осуществляют с июня 2017 года. Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.28, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая заявила, что сегодня утром сотрудники НАБУ «незаконно провели обыск» в здании Министерства юстиции.

По ее словам, «в 7:15 без определения суда в здание Минюста ворвались сотрудники НАБУ, незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри».

Она отметила, что «когда в половине девятого на работу пришли сотрудники и потребовали через закрытую дверь определение суда или хоть какие-то документы, детективы НАБУ сбежали без каких-либо объяснений через черный ход».