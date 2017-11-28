СБУ изучает материалы дела о возможных злоупотреблениях в НАПК

Служба безопасности Украины (СБУ) получила от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) материалы дела, возбужденного по заявлению бывшей сотрудницы НАПК Анны Соломатиной о возможной коррупции в Национальном агентстве. Об этом сообщила во вторник, 28 ноября, пресс-служба СБУ на своей странице Facebook.

Читайте такжеЗаявление экс-сотрудницы НАПК Соломатиной о давлении из АП является новым для НАБУ - Сытник

"Следователи СБУ начали изучение материалов дела", - говорится в сообщении. Кроме того, в учреждении отметили, что к ним обратился адвокат Соломатиной, Богдан Яворский, с заявлением о предоставлении его подзащитной охраны. По словам Яворского, Соломатиной может угрожать опасность. "Она имеет на это право как свидетель и прежде всего как заявитель. Поскольку дело очень серьезное, поэтому ей нужна охрана", - сказал он. Адвокат также заверил, что Соломатина полностью готова сотрудничать со следователями и свидетельствовать, чтобы виновные лица были привлечены к ответственности.

Яворский также подчеркнул, что с момента передачи дела от НАБУ в СБУ никакие следственные действия еще не проводились. По его мнению, во время этой передачи "могли быть уничтожены определенные документы, которые могли бы иметь значение в дальнейшем".

Напомним, что до ноября 2017 года Анна Соломатина возглавляла департамент финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по предотвращению коррупции. Соломатина обвинила НАПК в фальсификации результатов проверок деклараций украинских чиновников.