Вице-премьер назвал лицемерными заявления Беларуси о дружбе на фоне задержания украинцев

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что заявления Беларуси о дружбе на фоне задержания граждан Украины на ее территории выглядят лицемерными.

Об этом вице-премьер написал в Twitter.

"Чего стоят заверения Лукашенко в дружбе с украинским народом, когда в Беларуси регулярно исчезают наши граждане?! Сначала П.Гриб, теперь - собкор Украинского радио П.Шаройко. Такие действия нарушают все соглашения и делают лицемерными заявления о дружбе! Там Путин вообще все решает?" - заявил Кириленко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, стало известно, что 25 октября в Минске был задержан собственный корреспондент «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывший собственный корреспондент агентства УНИАН в Минске, гражданин Украины Павел Шаройко.

В Министерстве иностранных дел Украины в комментарии УНИАН сообщили, что принимают меры по защите задержанного в Беларуси Шаройко.

28 августа член Общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб сообщил об исчезновении своего 19-летнего сына Павла. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России. Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец поехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

Позже стало известно, что российские следователи обвиняют Павла в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября. 18 октября ему был продлен срок содержания под стражей до 4 января 2018 года.