Всемирный банк: создание Антикоррупционного суда критически важно для экономики Украины

Всемирный банк не услышал от украинских властей конкретных сроков создания в Украине антикоррупционного суда, заявил журналистам президент группы Всемирного банка Джим Ким, находящийся с визитом в Киеве.

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«Я не слышал конкретную дату, когда это будет сделано», - сказал Ким. При этом он подчеркнул, что создания антикоррупционного суда в нашей стране с нетерпением ожидают все международные партнеры Украины.

Справка УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко в начале ноября направил председателю Верховной Рады Андрею Парубию письмо с предложением как можно скорее поручить председателю профильного комитета Рады создать рабочую группу по наработке законопроекта об Антикоррупционном суде.

Создание Антикоррупционного суда является обязательным условием продолжения сотрудничества Украины и основного кредитора - Международного валютного фонда.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие решения о создании Антикоррупционного суда в Украине в считанные месяцы.