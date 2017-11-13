"Відродження" не будет голосовать за бюджет-2018 в редакции бюджетного комитета

Депутатская группа «Партия «Відродження» не будет голосовать за проект Государственного бюджета на 2018 год в редакции, предложенной Бюджетным комитетом парламента.

Об этом во время Согласительного совета руководителей групп и фракций парламента заявил народный депутат группы «Партия «Відродження» Александр Беловол.

По его словам, в проекте Государственного бюджета не были учтены большинство предложений депутатской группы, которые могли бы исправить ошибки правительства.

«Что сегодня снова предлагается правительством? Это гибридная децентрализация, предлагается множество новых расходов передать на местные бюджеты. Практически государство «снимает» с себя все обязательства по жилищно-коммунальному хозяйству, субсидиям. Это нонсенс. Я вам только приведу один пример по городу Харькову. Сегодня все те предложения, которые хочет реализовать правительство с перекладывания расходов на местные общины, обойдется бюджету города Харькова в 1 млрд гривен дополнительных расходов. Поэтому, я обращаюсь к первому вице-премьеру, чтобы сегодня мы пересмотрели эту политику, если вы уже передаете эти полномочия на местные бюджеты, они должны чувствовать государственную поддержку и государственное финансирование», – заявил Александр Беловол.

Он также отметил, что в депутатской группе «Відродження» выступают категорически против передачи на местные бюджеты обязательств по финансированию колледжей и техникумов, также предусмотрено проектом бюджета-2018.

«Сегодня в Украине 426 государственных высших учебных заведений I и II уровня аккредитации. Обратите внимание, год назад вы передали профессионально-технические училища на местные бюджеты. Практически мы их потеряли. Обратите на это внимание – если не будет государственной поддержки, если не будет государственного финансирования, колледжи и техникумы погибнут сегодня так же, как погибло среднее образование», – отметил народный депутат группы «Партия «Відродження».

Напомним, депутаты группы «Партия «Відродження» предложили ряд своих поправок к проекту Государственного бюджета 2018, направленных на развитие инфраструктуры на селе, повышение социальных гарантий граждан и увеличение финансирования на лечение тяжелобольных.