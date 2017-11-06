Paradise Papers: "Нафтогаз" начал внутреннее расследование из-за офшорного скандала

"Нафтогаз Украины" начал проверку информации в отношении члена правления "Укртрансгаза" Сергея Алексеенко, которого подозревают в причастности к оффшору и налоговым лазейкам.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

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"Служба комплаенса НАК «Нафтогаз Украины» начала проверку информации, которая появилась в СМИ, относительно открытия компании и возможного проведения операций в иностранной юрисдикции членом правления ПАО "Укртрансгаз" Сергеем Алексеенко, бывшим главным советником председателя правления Нафтогаза. Компания обнародует результаты проверки после ее завершения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на документы "Paradise Papers" ("Документы из райских островов") сообщили, что в начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничением, что действовали в Украине.