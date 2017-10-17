Порошенко ожидает реакции Рады на его инициативу об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Петр Порошенко заявляет, что ожидает реакции Верховной Рады на его законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой сегодня в Киеве.

Читайте такжеРада в четверг может рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности – Парубий «Я рад тем, что мои инициативы нашли такой отклик и в сердцах людей, и у организаторов акции. Хочу отметить, что еще два года назад я внес проект изменений в Конституцию, которые предусматривали отмену депутатской неприкосновенности и судейской неприкосновенности.

Первый этап мы сделали - судейская неприкосновенность в формате судебной реформы, которая была осуществлена по моей инициативе, ликвидирована, и 8 тыс. носителей неприкосновенности уже ее не имеют... », - заявил он.

По словам президента, зато у парламентариев остался иммунитет.

Президент напомнил, что требовал отменить депутатскую неприкосновенность в своем выступлении на День Конституции и в послании к парламенту в сентябре этого года.

«В качестве подтверждения этих позиций я внес законопроект изменений в Конституцию, который совершенно четко предусматривает отмену депутатской неприкосновенности. То, что они (участники акции протеста под ВР - УНИАН) это поддерживают, я очень рад этому и жду ответной реакции в (сессионном - УНИАН) зале», - заявил глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, президент зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203). Законопроектом предусмотрено исключить из статьи 80 Конституции положение, согласно которому народным депутатам гарантируется неприкосновенность. Также предлагается исключить положение, согласно которому народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. Законопроект, в случае принятия, вступает в силу с 1 января 2020 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил Комитету ВР по вопросам правовой политики и правосудия безотлагательно рассмотреть этот законопроект, а также другой проект закона об отмене депутатской неприкосновенности, по словам спикера, «зарегистрированный по инициативе 150 депутатов».

Парубий также не исключил рассмотрения в парламенте вопроса об отмене депутатской неприкосновенности в четверг, 19 октября.

Сегодня на митинге под стенами парламента активисты требуют от власти лишить неприкосновенности народных депутатов, принять новый закон о выборах на пропорциональной основе по открытым спискам и создать независимый Антикоррупционный суд.