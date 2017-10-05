СБУ выдворила из Украины пропагандиста НТВ и запретила ему въезд на три года

СБУ выдворила из Украины сотрудника российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева и запретила въезд на три года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Службой безопасности Украины принято решение о принудительном возвращении в РФ пропагандиста российсского телеканала НТВ Вячеслава Немишева», - сказано в сообщении.

Отмечается, что российский гражданин 4 октября был задержан в Киеве работниками полиции за совершение мелкого правонарушения. При установлении его личности правоохранители обнаружили аккредитационное удостоверение фейкового «Министерства информационной политики ДНР», так называемую «военную акредитацию».

«Это стало основанием привлечения сотрудников СБУ для проверки задержанного. СБУ установила, что Немишев с весны 2016 до осени 2017 «работал» на временно оккупированной террористами территории Украины. Он подготовил ряд лживых антиукраинских материалов для СМИ по заказу российских кураторов и в интересах верхушки боевиков для оправдания и популяризации их противоправной деятельности в информационном пространстве», - добавили в СБУ.

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Кроме того, сообщается, что из-за деятельности, которая вредит национальным интересам Украины, после проведения соответствующих процессуальных действий сегодня, 5 октября, в 4.00 утра Немишев принудительно возвращен в РФ на пункте пропуска «Сеньковка».

«Пропагандисту запрещен въезд в Украину сроком на три года. Согласно достигнутым договоренностям и для предотвращения искусственных обвинений РФ в псевдопритеснениях российских журналистов, СБ Украины проинформировала об этом факте представителей международных и отечественных общественных объединений, работающих в сфере защиты свободы слова», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, журналист программы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Немишев был задержан вчера, 4 октября, во время записи стендапа в центре столицы.

По информации телеканала НТВ, задержанного допрашивали в СБУ.