В Киеве задержали журналиста российского телеканала НТВ

Журналист программы "Центральное телевидение" российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев задержан в Киеве во время записи стендапа в центре столицы. Об этом сообщает сайт телеканала НТВ.

Читайте такжеРоссийская пропагандистка рассказала, как ее задержали в Киеве"Корреспондент записывал на улице стендап (фрагмент репортажа, когда автор присутствует в кадре — Прим.ред.), во время которого разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт. В этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ", - указано в сообщении.

По информации телеканала, сейчас задержанного допрашивают в СБУ.

"Сейчас Немышева допрашивают прибывшие в отделение полиции сотрудники СБУ", - говорится в сообщении.