Дания поддерживает дальнейшее давление на российского агрессора ради урегулирования на Донбассе – МИД

Министр иностранных дел и развития Королевства Дания Андерс Самуэльсен заявляет о необходимости дальнейшего давления на российского агрессора с целью урегулирования российско-украинского конфликта. Как сообщается на сайте МИД Украины, во время своего пребывания в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился со своим датским коллегой.

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В частности, Самуэльсен подтвердил, что Дания последовательно выступает за поддержание давления на российского агрессора с целью урегулирования российско-украинского конфликта. В этой связи собеседники обсудили состояние выполнения Минских договоренностей и работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в которой Дания принимает активное участие, а также продвижение инициативы Украины по развертыванию миротворческой операции ООН на Донбассе.

Министры также затронули вопросы развития политического и экономического диалога между Украиной и Данией. Глава МИД Дании отметил, что сотрудничество с Украиной определено приоритетным в новой датской программе соседства на 2017-2021 годы. Со своей стороны, Климкин выразил благодарность своему коллеге за помощь Дании в проведении политических и экономических реформ в Украине.

Собеседники обсудили развитие инвестиционного сотрудничества и подготовку к следующей конференции по вопросам реформ в Украине Opportunity Ukraine, которую планируется провести в Копенгагене в 2018 году.