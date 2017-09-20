Климкин подтвердил Хану готовность к экспертизе в Совете Европы языковой статьи закона об образовании

Министр иностранных дел Украины Павел Килмкин во время встречи с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом подтвердил готовность Украины направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью закона об образовании.

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, Климкин и Хан встретились в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

Климкин подробно остановился на положениях нового закона «Об образовании» и подтвердил готовность Украины направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью этого документа.

"Климкин подробно проинформировал комиссара о ходе реформ в Украине и мерах, принимаемых правительством Украины для обеспечения внутренней экономической стабилизации и развития. Были обсуждены перспективы усиления экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ЕС, а также расширение возможностей микрокредитования украинского бизнеса, в том числе с привлечением европейских и международных финансовых институтов", - говорится в сообщении.

Климкин выразил благодарность Хану за последовательную санкционные политику Евросоюза в отношении России и сообщил о последних тенденциях развития ситуации в сфере безопасности на Донбассе.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу визовой либерализации между Украиной и ЕС.

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Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании», которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование, Верховная Рада приняла 5 сентября. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программы, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном языке, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В Министерстве образования и науки Украины уверяют, что языковые положения нового закона, в частности ст. 7 о языке образования не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.