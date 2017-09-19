Парубий передал на подпись президенту скандальный закон "Об образовании"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон Украины "Об образовании". Как передает корреспондент УНИАН, это он сделал на брифинге в парламенте.

После этого Парубий заявил, что передает закон на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» Верховная Рада приняла 5 сентября. Им вводится 12-летнее среднее образование в Украине. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

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Законом установлено, что обучение учащихся по программам 12-летнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования - с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года; для профильного среднего образования - с 1 сентября 2027 года.

Согласно закону, должностной оклад педагогического работника (низшей квалификационной категории) устанавливается в размере трех минимальных зарплат.

Предусмотрена аттестация педагогических работников - очередная аттестация проходит не реже одного раза в пять лет. Решение аттестационной комиссии может быть основанием для увольнения педагогического работника с работы. Также предусмотрена сертификация педагогических работников путем независимого тестирования, самооценки и изучения практического опыта работы.

Согласно закону, руководитель государственного и коммунального заведения общего среднего образования назначается на должность по результатам конкурсного отбора сроком на шесть лет и не более двух сроков подряд.

В учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном языке, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.