Волкер планирует еще раз встретиться с Сурковым

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что в октябре снова встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Читайте такжеНа Донбассе нет гражданской войны, вести переговоры с боевиками никто не будет - Волкер Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

«Россия захватывает территорию своих соседей, я имею в виду Грузию, Украину. Мы должны держать глаза широко открытыми и четко осознавать за что мы», - сказал он.

«Я посетил линию конфликта в Авдеевке. Я поехал также в Покровск и Краматорск. Я надеюсь, что я снова посещу места на украинской стороне (Донбасса). Что касается другой стороны разграничения, то здесь труднее, потому что нужно договариваться с теми людьми, поэтому я встречался с господином Сурковым и в октябре снова буду встречаться с ним», - добавил Волкер.