Волкер: на Донбассе продолжается горячая война и ситуация будет ухудшаться

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что на Донбассе продолжается горячая война и ситуация будет ухудшаться.

Читайте такжеРоссийская агрессия не достигла своих целей в Украине, а дала обратный эффект - ВолкерКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

«Россия ожидала, что время будет на ее стороне, что можно создать такой замороженный конфликт как в Абхазии, Осетии или Приднестровье и таким образом решить вопрос. Реальность заключается в том, что время не играет на стороне России. Ситуация на Донбассе и ситуация в целом стратегически не является благоприятной для России, она не является благоприятной для Украины, для людей Донбасса, и на самом деле, она будет ухудшаться, и ситуация в 2017 году хуже, чем в предыдущем. Это не замороженный конфликт, это горячая война», - заявил Волкер.

«10 тысяч убитых, миллионы переселенцев, мы видим украинских воинов, которые умирают каждые три-четыре дня. Это значительный уровень конфликтности, и лучше ситуация не станет, она не станет с точки зрения понятности для мира», - добавил он.